Album der Woche: King Krule – ‘The Ooz’ Monday, October 23, 2017

King Krule romantisiert die urbane Wehmut und lädt ein, zum einsamen wandern. Auf The Ooz breitet er ein riesiges Klangbecken aus, mit rätselhaften Reimen, platonischen Beobachtungen, chaotischen und ruhigen Passagen. Vorallem die Texturen sind exquisit produziert. Wer Kopfhörer hat und sich der existenziellen Ziellosigkeit hingeben will, der möge sich The Ooz geben. Im Albumtipp von Mirco Kaempf.