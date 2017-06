Album der Woche: King Gizzard & The Lizard Wizard – “Murder Of The Universe” Monday, June 26, 2017

King Gizzard & The Lizard Wizard gelten als eine der arbeitswütigsten Rocker der Psych Szene. 5 Alben haben sie alleine für dieses Jahr angekündigt. Murder Of The Universe beziffert nun schon ihr 2. Album dieses Jahr und ist gleichzeitig etwas vom abgefahrensten, das sie bis dato abgeliefert haben. Aufgebaut auf nur 3 epischen Songs beschehren uns die 7 Herren aus Melbourne ein Trip, zwischen Balrog Kämpfen und seelenlosen Cyborgs die das Universum zerstören wollen. Hört mehr im Albumtipp von Mirco Kaempf.

