Album der Woche: King Gizzard & The Lizard Wizard / Mild High Club – ‘Sketches Of Brunswick East’ Monday, September 4, 2017

Auf ihrem 3. Longplayer im nur schon letzten Halbjahr (!) verbünden sich die Melbourne Psych Rocker King Gizzard & The Lizard Wizard mit dem lässig kalifornischen Flair der One-man-band Mild High Club. Mit einem Seitenwink an das Jazz Album Sketches of Spain von Miles Davies tauchen die Bands lustvoll in Genres wie Exotica, Soul oder Folk ein und klingen dabei frisch und verspielt. Sketches Of Brunswick East ist ein gelungenes Konzeptalbum, das einen ganz eigenen Charme versprüht.

