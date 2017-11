“Keine Nacht für Pratteln” Saturday, October 21, 2017

Wann wart ihr das letzte Mal an einem Konzert? Wann habt ihr jedes Lied, dass die Band gespielt hat, inbrünstig mitgesungen? Wann seid ihr das letzte Mal beim Pogen fast hingefallen? Wenn eure Antwort nicht “irgendwann im Oktober” ist, dann habt ihr dringend Aufholbedarf. Aber zum Glück haben wir eine Lösung für euch: Kraftklub kommen morgen ins Z7 in Pratteln. Die deutsche Rockband haben am 2. Juni ihr neustes Album “Keine Nacht für Niemand” veröffentlicht, mit dem sie nun auf Tour sind. Morgen heisst es also: “Keine Nacht für Pratteln”, und wer will das schon verpassen?