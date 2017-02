Citoyen X

Radio X hat eine neue monatliche Sendung: Bei Citoyen X setzen sich MigrantInnen mit der Schweizer Politik auseinander und erhalten somit eine öffentliche Stimme. In Interviews, gestalteten Beiträgen sowie Diskussionsrunden diskutieren MigrantInnen und ihre Gäste über politische Themen aus der lokalen und nationalen Politik. Ausgestrahlt wird die Sendung immer am letzten Donnerstag im Monat um 18 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag darauf um 13 Uhr.

Das Thema der ersten Sendung am 23. Februar ist “Politische Partizipation von Migrantinnen”.

Bist Du MigrantIn und interessiert Dich für Politik? Dann melde Dich jetzt bei uns: hc.xo1486827927idar@1486827927xneyo1486827927tic1486827927!

Du hast bei Citoyen X die Möglichkeit, Sendungsthemen mitzubestimmen sowie kostenlose Radiokurse zu besuchen. Citoyen X wird auf Deutsch (mit Akzent!) moderiert.

Dieses Projekt wird durch das Programm Citoyenneté der Eidgenössischen Migrationskommission unterstützt.