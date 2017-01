K.I.Z. im Z7! Thursday, January 12, 2017

Seit mehr als 10 Jahren verstehen es die Berliner Hip Hop Crew K.I.Z., mit ihrem süffisanten Zynismus die Hörer gleichermassen zu be- wie entgeistern. Nun bespielen sie kommenden Sonntag (15.1.17) im Zuge ihrer «Hurra, die Welt geht immer noch unter» Tournee das Z7 in Pratteln. Grund genug also, hierfür 2×2 Tickets zu verlosen. Hört im Kulturtipp von Mirco Kaempf, wie ihr mitmacht.