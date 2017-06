Is it possible that I will fall in love? Tuesday, June 20, 2017

“Is it possible that I will fall in love” ist ein Theaterstück, das aus der Zusammenarbeit des Jungen Haus Theater Basel und dem Wohnheim für unbegleitete minderjährige Asylsuchende Basel entstanden ist. Als “Agenten der Möglichkeiten” gehen 10 Schauspieler unserer komplexen Welt auf die Spur. Hanna Girard hat eine Probe besucht und mit den Schweizer Schauspielern, den Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund und dem Regisseur Patrick Oes gesprochen.