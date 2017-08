In Basel wird gebaut Sunday, August 20, 2017

Strassen und Tramschienen werden erneuert, Trottoirs verbreitert, Kanalisationen saniert: Baustellen gibt es momentan en masse in Basel-Stadt. Allein um den Aeschenplatz gibt es innerhalb von fünf Jahren 13 Bauprojekte, wie zum Beispiel die Projekte am Aeschengraben und in der Elisabehtenstrasse. Grund für diese Baustellen: Erhaltungsmassnahmen. Claire Micallef war vor Ort.