“Ilknur sucht Eltern” – ein reales Kunstprojekt Thursday, August 17, 2017

Ilknur Bahadir hat einen Herzenswunsch: sie möchte Eltern finden. Nun hat sie daraus ein Kunstrojekt gemacht, das aber durchaus ernst gemeint ist. Per Annonce sucht Ilknur Bahadir ab sofort eine geeignete Mutter und einen geeigneten Vater. In persönlichen Gesprächen will die Künstlerin alle Bewerber und Bewerberinnen kennenlernen. Das grosse Casting findet am 5. November im Kunstmuseum Basel statt, bevor das Projekt mit einem speziellen Familien-Album abgeschlossen wird. Danielle Bürgin hat mit Ilknur Bahadir geredet.