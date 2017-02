Herzen sind nicht nur schön Thursday, February 2, 2017

Am kommenden Samstag den 4. Februar könnt ihr euch über angeborene Herzfehler informieren. Jedes 100. Neugeborene ist davon betroffen – nicht bei allen wird das Problem gleich entdeckt. Vielleicht seid ihr selber wissentlich oder unwissentlich betroffen oder ihr wollt hören, wie Betroffene damit umgehen. Am Educational Day wird mit einem vielfältigen Programm informiert. Mehr dazu hört ihr in der Info von/m (betroffenen) Dominik Asche