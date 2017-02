Henna-Tattoos und äthiopischer Tanz in der Markthalle Friday, February 17, 2017

Über 15 Stände präsentieren morgen an der African Expo in der Markthalle ihre Produkte. Von afrikanischen Kleidern und Accessoires bis hin zu Büchern: An der African Expo ist für jeden etwas dabei. Mehr dazu hört ihr in folgendem Beitrag.