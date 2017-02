Willkommen im Zeitalter der Robotik! Sunday, February 26, 2017

Die aktuelle Ausstellung “Hello, Robot” im Vitra Design Museum in Weil am Rhein (11.02. – 14.05.2017) wirft viele Fragen auf: “Sind Sie schon einmal einem Roboter begegnet”, “Sind Roboter unsere Freunde oder Feinde?” oder “Tritt der Roboter an die Spitze der Evolution?”. Entstanden ist eine zeitgemässe Ausstellung, die unsere Vorstellungen untersucht, uns die Realität vorstellt, aber auch einen Blick in die Zukunft wagt. Mirco Kaempf hat sie besucht.