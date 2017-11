“Heimat muss immer wieder neu gefunden werden.” Saturday, November 25, 2017

Die kleine Sadjia muss zuschauen, wie eine Mauer den Zaun in ihrem syrischen Heimatdorf ersetzt. Sie erlebt den Krieg mit. Erlebt mit, wie ihr Bruder mit seinen Freunden Steine wirft. Erlebt mit, wie es kein Wasser mehr gibt in ihrem Dorf. Sadjia bückt sich, nimmt einen Stein in die kleine Hand und wirft. “Dort Drüben” ist eine Erzählung aus Lu Bonauers Debut “Fliehende Lichter”. Claire Micallef hat den Basler Autoren zu einem Interview getroffen.