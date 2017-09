Gute Rahmenbedingungen für Freiwillige Tuesday, September 12, 2017

Welche Rolle spielen gemeinnützige Organisationen? Was leisten Freiwillige und wie geht es in Zukunft weiter? Am GI-Sommerpodium vom 30. August 2017 diskutierten Vertreter/innen verschiedener Institutionen und Gremien zum Thema “Der verkannte Wert der Gemeinnützigen”. Auf dem Podium sprach u.a. Dieter Erb, Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Institutionen beider Basel und Geschäftsführer der GGG Basel. Mehr dazu im Info von Rebecca Häusel.