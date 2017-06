girls who are boys, who like boys to be girls Sunday, June 11, 2017

Der Verein Nachtschicht will dem Feminismus, mit der Ausstellung “Girls who are boys, who like boys to be girls” in der Flatterschafft, ein neues Gesicht geben. Die Gruppenausstellung zeigt Werke von lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit der Selbstinszenierung auf sozialen Medien auseinander setzen. Hanna Girard hat mit Sandrine Huet und Liv Grossenbacher über Sexualität, die Genderfrage, Selbstinszenierung und Feminismus gesprochen.