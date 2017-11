“Geschichten aus der Stadt: Nachbarn” zeigt das Wettstein-Quartier in neuen Facetten Thursday, October 26, 2017

Geschichten aus der Stadt: Nachbarn heisst das neue Stück vom Verein der Flaneure. Sie laden auf einem inszenierten Spaziergang zum Flanieren durch das Wettstein-Quartier ein. “Wir bleiben draussen und gucken hinein – da, wo das Private hell auf die dunkle Strasse leuchtet. Wer ist eigentlich mit wem benachbart? Was kann ich vom Leben der anderen erahnen und was verbirgt sich meinem Blick? Das Publikum begibt sich mit Kopfhörern auf einen inszenierten Spaziergang, der das Wettstein als Ort der Kontraste in den Fokus rückt.”

Hier die Daten, an denen das Stück aufgeführt wird.

Do. 26.10.

Fri. 27.10.

So. 29.10.

Do. 02.11.

Fri. 03.11

Sa. 04.11

Jeweils immer um 19 Uhr

Für weitere Informationen und die Reservation, kannst du hier klicken.

Foto: Verein der Flaneure