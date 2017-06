Fuzz Jam: Szenentreff auf grosser Bühne Friday, June 30, 2017

“Regionale Bands auf die grosse Bühne des Z7s bringen” – So das Credo des morgigen “Fuzz Jam” Konzertabends. Nebst Red Fang aus Portland bitten gleich 4 regionale Support-acts zum schallenden Stelldichein: Oak Head, Echolot, Rich Kid Blue, No Mute. Hört mehr in unserem Kulturtipp von Mirco Kaempf und nehmt an der Verlosung von 2×2 Gästelisteplätzen teil.