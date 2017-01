Früsch: Neues für eure Ohren Thursday, January 19, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag, um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Diese Woche baden wir in einem bunten Malkasten. Neo-Hippie-Sound aus aller Welt ist angesagt. Perfekt gegen die Eiseskälte und gegen böse winterliche Nebenwirkungen. The Flaming Lips lassen uns mit auf ihren Trip gehen, quer durch sonnige Kalifornische Landschaften, mit dem Wind im Haar und Miley Cyros auf dem Fahrersitz. “We A Family” erscheint auf dem neuen Flaming Lips-Album “Oczy Mlody”. Die dänische Kollaboration zwischen Lofi-Noise Musikerin Roxy Jules und Electronica-Dance-Artist Tom And His Computer verprüht adrenalinhaltigen New Wave Charme. So zu hören auf der neuen EP «Playing in The Night» und dem Track: Eighty Four. Und zwischen Kongo und Belgien mit diversen Zwischenstopps an spannenden Orten dieser Welt, reist der Multi-Instrumentalist und Produzent Témé Tan (mit bürgerlichem Namen Tanguy Haesevoets). So varieren seine musikalischen Einflüsse zwischen Afro-Rhythmen, HipHop und Electronica. “Ca va pas la tête” lässt uns vom Sommer träumen. Sein Debüt-Album soll in Kürze auf PIAS Recordings erscheinen.

The Flaming Lips – We A Family (Feat. Miley Cyrus)

Tom and his Computer – Eighty Four feat. Roxy Jules

Téné Tan – Ca va pas la tête