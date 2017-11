“Früsch” mit: Sumie, Karl Blau, Nabihah Iqbal und Audio Dope Thursday, November 16, 2017

Sumie steht für japanische Tuschenmalerei. Ähnlich zart drückt sich die Singer Songwriterin Sandra Sumie Nagano in ihrer Musik aus. Für ihr Album “Lost In Light” durchkämmte die Schwedin das Archiv der Bibliothek in Göteborg nach Briefen von Soldaten aus dem 1. und 2. Weltkrieg. Entstanden ist daraus auch der wehmütige Song Night Rain.

Der amerikanische Singer Songwriter Karl Blau musiziert in seinem Heimatland seit rund 20 Jahren. Letztes Jahr vertrieb das London Label Bella Union den Musiker erstmals in Europa. Wo mit “Introducing Karl Blau” vor allem Country Covers zum Zuge kamen, stellt er in seinem aktuellen Album “Out Her Space” 8 genrevermischte Eigenkompositionen in den Mittelpunkt. Wir mögen den längsten Song darauf am liebsten, nämlich Where You Goin’ Papa.

Die Musikerin und NTS Radio-Moderatorin Nabihah Iqbal released im Dezember ihr Debütalbums „Weighing Of The Heart“ ( Ninja Tunes). Zone 1 To 6000 ist einer der neuen Tracks auf der Platte, der erst vor Kurzem von Radiolegende Gilles Peterson in seiner BBC 6 Music Show gefeiert wurde. Nabihah Iqbal erzählt im Song etwas über die verschiedenen Gefühle und Erfahrungen von Grossstadtmenschen wie in London. Es geht auch darum, eine Marschrichtung zu finden: sei es, das zu tun, was man möchte, oder, dass man in einer Spur stecken bleibt und man Routine und Monotonie mit Eskapismushandlungen zu kompensieren versucht.“, so Nabihah.

Die erste Vorabsingle Floating des selbstbetitelten Albums Audio Dope ist da! Ein Song, gemacht wie der Soundtrack für den schummrigen Nachhauseweg unter den ersten Sonnenstrahlen im Morgengrauen, welcher Audio Dopes musikalisches Schaffen zwischen organischen Klängen und synthetischen Beats verschmelzen lässt. «Floating» führt ins facettenreiche Debütalbum, welches im Februar 2018 über Majestic Casual Records und Radicalis Music erscheinen wird.

Sumie – Night Rain

Karl Blau – Where You Goin’ Papa [snippet]

Nabihah Iqbal – Zone 1 to 6000

Audio Dope – Floating