“Früsch” mit Nicolas Jaar, Duck Duck Grey Duck und Le Roi Angus Friday, December 15, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Diese Woche stellen wir euch unter anderem “America! I’m For The Birds” vor. Der neue Song von Nicolas Jaar hat Ohrwurmpotenzial. Zu finden ist er auf der Deluxe Version (VÖ 8.12.17) seines 2016 erschienen “Sirens“-Album, welches er zusammen mit zwei neuen Songs vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Jaar arbeitet im Moment gerade an einem neuen Ambient-Projekt, auf welches man gespannt sein darf.

Eine Mischung aus Popmusik und Poesie: Le Roi Angus gehören wahrscheinlich zu den witzigsten Bands, die die Genfer Musikszene momentan zu bieten hat. French Psych-Pop, der eine Prise von Californischer Leichtigkeit enthält.

Am 2. Februar released die Westschweizer Band Duck Duck Grey Duck ihr zweites Album “Traffic Jam” (A Tree in a Field Records). “Frelon” (auf Deutsch Hornisse) ist einer der 25 neuen DDGD-Songs. Visions schreibt dazu: “…irgendwo zwischen Psychedelic, Surf und Retrorock. Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Song “Frelon”, der an die Soloausflüge von Black Keys-Frontmann Dan Auerbach erinnert.”

Nicolas Jaar – America! I’m For The Birds

Le Roi Angus – Lesbos

Duck Duck Grey Duck – Frelon