“Früsch” mit: Mile Me Deaf, Ty Segall, Hollie Cook Thursday, November 30, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Es heisst, der Österreicher Wolfgang Möstl habe als Mile Me Deaf in den letzten 9 Jahren an die 500 Songs veröffentlicht. In der aktuellen Single Light Ltd. bewegt er sich in sphärischen Synthmelodien zu einlullenden Beats und kreiert einen wärmenden Pop Mantel der uns in grauen Tagen wärmen möge.

Krachmacher Ty Segall ist fleissig und veröffentlichte in den letzten Monaten einige Singles. The Main Pretender sticht hierbei aber besonders heraus. Zusammen mit dem Singer-Songwriter/Saxofonisten Mikal Cronin lassen sie Jazz und Garage Rock gegeneinander antreten: Ein symbiotisches Battle, das nur Gewinner hervorbringt.

London hatte schon immer auch karibische Züge, zumindest was einzelne Musikszenen anbelangt. Hollie Cook (Tochter des Sex Pistols Drummer Paul Cook) veröffentlicht am 26.1.18 ihr Album Vessel of Love und schickt ihre poppige Doppelsingle Freefalling / Survive als Vorbote zu uns.

Mile Me Deaf – Light Ltd.

Light Ltd. by mile me deaf

Ty Segall – The Main Pretender

The Main Pretender by Ty Segall

Hollie Cook – Survive