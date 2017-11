“Früsch” mit: Björk, Fever Ray und Patrick Watson Thursday, November 23, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Am 24. November veröffentlicht Björk ihr neues Album. In einem Interview beschrieb Björk UTOPIA als ihr „Tinder Album“. Um die Suche nach Utopia werde es gehen, um das Verliebtsein und die perfekte Zeit, die man mit einer Person haben kann. „It’s when the dream becomes real“, beschreibt Björk den Zustand, den die neue Platte einfangen soll. “Blessing Me” ist nach “The Gate” die zweite Single.

Fever Ray (Karin Dreijer) ist die weibliche Hälfte des Schwedischen Geschwister-Duos The Knife. Nach einem ersten Solo-Album im 2009, folgte vor kurzem mit “Plunge” ihr zweites eigenes Album. Dieses klingt wieder mehr nach The Knife: schrill, voller Neonfarben und sehr politisch. Der Song “An Itch” ist einer der 11 teilweise verstörenden Tracks.

Der Kanadier Patrick Watson liefert nach seinem Album “Love Songs For Robots” eine neue Single. “Broken” ist ein wunderbar melancholisches Stück, welches auf seinem neuen Album erscheinen wird (2018). Patrick Watson nimmt einem mit seiner unverkennbar schönen Stimme und seinem Pianospiel mit in eine Traumwelt.

Björk – Blissing Me

Fever Ray – An Itch

Patrick Watson – Broken