“Früsch” diese Woche: Mogwai, Ty Segall, 2Raumwohnung Thursday, August 31, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist: Mogwai, Ty Segall und 2Raumwohnung

Die schottische Post-Rock-Band Mogwai released am 1. September über ihr eigenes Label Rock Action Records ihr neues Album Every Country’s Sun. Ein Mix aus Psych- und Trance-Rock produziert von Dave Fridmann. Live zu sehen sind Mogwai am 26. Oktober in der Kaserne Basel. Um die Wartezeit auf ihren Live-Auftritt zu verkürzen präsentieren wir euch die neueste Single Party In The Dark.

Fans des Garage Rock wissen schon, was sie zu erwarten haben und sie werden wiedermal nicht enttäuscht. War ja klar: der nicht gerade arbeitsscheue Ty Segall hat mit Fried Shallots eine neue EP hingelegt, die nicht vor schrägen Tönen und übersteuerten Gitarren wegschreckt. Aufdrehen und geniessen, zb mit Big Man.

Einen wunderbaren Mix aus organischer Electronica und bittersüssem Pop bietet die neue Single des deutschen Electro-Pop-Duo 2Raumwohnung aus Berlin, “Ich Hör Musik Wenn Ich Dich Seh”. Die Remix-Version vom ebenfalls deutschen, nun in Los Angeles lebenden Produzenten, Robot Koch ist genauso dynamisch wie auch verspielt melancholisch.

