“Früsch” diese Woche mit: Charlotte Gainsbourg, Fink, The Babe Rainbow, Preslav Thursday, September 14, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Die Tochter des Ikonenpaares Jane Birkin und Serge Gainsbourg ist einer Mehrheit der Popwelt vor allem als Schauspielerin in Lars Von Trier Filmen bekannt. Dass Charlotte Gainsbourg ähnlich atmosphärisch auch musikalisch überzeugen kann, zeigt sie uns endlich wieder in ihrem kommenden Album Rest. Die Vorabsingle trägt denselben Titel und spielt mit der französisch-englischen Doppeldeutigkeit von Rest in Piece (Ruhe in Frieden) und rester (verweilen).

Fin Grenall besser bekannt als Fink veröffentlicht auf Ninja Tune mit “Resurgam” (lat. Ich werde auferstehen) sein neuestes Album. Der britische Singer-Songwriter zeigt in seinen neuen Tracks seine ganzen Facetten als Musiker. Von Acoustic und Blues, über Indie-Rock bis hin zu seinen elektronischen Wurzeln, ist dieses Album eine bemerkenswerte Weiterführung seines Werkes. Wir stellen euch davon “The Determined Cut” vor.

The Babe Rainbow haben kürzlich ihr selbstbetiteltes Debutalbum in die Welt geschickt und verbreiten nun mit der Auskopplung Johnny Says Stay Cool bezeichnend groovigen Flair, mit einer gesunden Dosis Funk und einer dezidierten Prise Selbstverliebtheit.

Die EP “Preslav presents The 24HR Band” erschien vor kurzem auf dem schwedischen House-Label Omena (Vinyl/Digital). Dahinter stecken Preslav, Kenny Peagler, Waajeed, Joe DeFazio und Phil Boyd. Neo-Soul, Rhodes und funky Basslines sind die stilistischen Schlagwörter, die zu diesen drei jazzigen House-Tracks passen, wovon wir “Evening” für euch ausgewählt haben.

Charlotte Gainsbourg – Rest

Fink – The Determined Cut

The Babe Rainbow – Johnny Says Stay Cool

Preslav – Evening