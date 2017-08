“Früsch” diese Woche: King Gizzard & The Lizard Wizard w. Mild High Club, King Krule, Jordan Rakei Thursday, August 24, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist: King Gizzard & The Lizard Wizard w. Mild High Club, King Krule, Jordan Rakei

Berüchtigt für ihren gewaltigen quantitativen Output an Songs machen King Gizzard & The Lizard Wizard ihrem Ruf alle Ehre. Die australischen Psych Rocker haben vor wenigen Tagen ihr bereits 3. Album dieses Jahr überraschend veröffentlicht. Zusammen mit dem kalifornischem Musiker Mild High Club besingen sie auf Sketches From Brunswick East in jazzig und exotischem Flair das Areal, wo sie bereits so viele Aufnahmen tätigten. Tezeta klingt dementsprechend paradiesisch und experimentell.

Der Londoner Archie Marshall arbeitet wieder unter dem Alias King Krule. Wo er damals noch mit viel reverblastigen Gitarren verlorene Liebschaften besang, führt er dies nun auf der Single Czech One weiter. Etwas desillusionierter vielleicht, aber auch unglaublich atmosphärisch. Besondere Highlights sind die flüchtigen Saxophon und Piano Klänge, die diesen musikalischen Trip dezent aber effektvoll untermalen.

Mit einem phänomenalen Talent und einer unglaublichen Stimme ausgestattet, bereitet sich Multiinstrumentalist, Songwriter und Produzent Jordan Rakei auf die Veröffentlichung seines neuen Albums vor. Wallflower erscheint am 22. September auf Ninja Tune. Kurz vorher schenkt der gebürtige Neuseeländer seinen Fans mit der 3-Track-EP Nerve eine Vorboten dazu. Besonders die melodiöse, melancholische Akustik-Version geht unter die Haut.

King Gizzard & The Lizard Wizard w. Mild High Club – Tezeta

Sketches Of Brunswick East by King Gizzard & The Lizard Wizard

King Krule – Czech One

Jordan Rakei – Nerve (Acoustic)