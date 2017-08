“Früsch” diese Woche: James Holden, DAF, Jackie Shane, Circuit Des Yeux Thursday, August 17, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist: James Holden, DAF, Jackie Shane, Circuit Des Yeux

Der englische Technoproduzent James Holden veröffentlicht nach 4 Jahren endlich wieder ein neues Album. Via Border Community hat er mit der zusammengestellten Band The Animal Spirits ein “FolkTranceMusic” Werk geschaffen. Pass Through The Fire klingt dementsprechend jazzig, meditativ und doch energetisch.

DAF (Deutsch-Amerikanische-Freundschaft) bekommen ein 5CD-Best of Set spendiert. Darauf befinden sich ebenfalls einige interessante Remixes. Unter anderem der von Boys Noize: Als wärs das letzte Mal.

Männlich gekleidet in Drag versprühte die Sängerin Jackie Shane in den Toronto Cafes 1962 ihren ganz eigenen Charme. Damals landete die Performerin mit Any Other Way einen kleineren Hit, der vor allem mit den Zeilen “Tell her that I’m happy / Tell her that I’m gay” einen augenzwinkernden Ruf nach Freiheit vokalisierte. Die von der Numero Group zusammengestellte gleichnamige Compilation, würdigt die Transgender Sängerin nun 55 Jahre später.

Angesiedelt zwischen Experimenteller und Lofi Folkmusik versprüht Haley Fohr als Circuit des Yeux schon seit 2007 schwelgerische albtraumartige Klänge im Indiegewand. Paper Bag nennt sich die originelle Vorabsingle ihres Drag City LP Erstlings, Reaching For Indigo.

James Holden & The Animal Spirits – Pass Through The Fire

DAF – Als wärs das letzte Mal (Boys Noize Remix) [snippet]

Jackie Shane – Any Other Way

Circuit des Yeux – Paper Bag