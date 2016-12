Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was neues auf die Ohren Thursday, December 15, 2016

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch neu wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag, um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

The Jesus and the Mary Chain haben mit Damage and Joy (24. März 2017, ADA/Warner Music) ihr erstes neues Album seit Munki im 1998 angekündigt. Mit einem leichten 80er-Touch versehen, klingt ihr Sound immer noch frisch. Wir stellen euch diese Woche ihre Single “Amputation” vor. Auch Bonobo hat via Ninja Tune ein neues Album angekündigt. Nach “Kerala” erscheint nun die zweite Single “Break Apart feat. Rhye”. Etwas vorweihnachtsliche Stimmung versprüht Natalie Prass mit ihrem Song “Everybody’s Having Fun (It’s Christmas Time)”, dessen Erlös voll und ganz an die School of the Performing Arts in the Richmond Community gehen. Der Basler Manuel Gagneux schlägt als Zeal & Ardor im Moment sämtliche Rekorde: selten hat ein Schweizer international für soviel Aufmerksamkeit gesorgt. Sein musikalisches Merkmal: Schwarze Sklavenmusik trifft auf Metal! Sein Album Devil Is Fine erscheint offiziell am 24.02.2017.

The Jesus and the Mary Chain – Amputation

Bonobo feat. Rhye – Break Apart

Natalie Prass – Everybody’s Having Fun (It’s Christmas Time)

Zeal & Ardour – Devil Is Fine