Früsch: Neues für eure Ohren Thursday, January 12, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch neu wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag, um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Diese Woche stellen wir euch das neue Kollabo-Traumpaar Alicia Keys & Kaytranada vor: “Sweet F’in Love” ist so was von sinnlich, sexy. Alicia’s Ehemann Swizz Beats veröffentlichte “Sweet F’in Love” über seinen Soundcloud Account und bringt uns damit einen neuen Song seiner Frau näher. Der Song wurde vom Haitianisch-Kanadischen Electronica-Produzenten Kaytranada produziert und auch gefeatured. Bonobo‘s neue Single “No Reason” mit Nick Murphy (aka Chet Faker) als Stimme ist was für Träumer auf dem Dancefloor. Release seines sechsten Album “Migration” ist am 13. Januar. Und Bilderbuch zeigen sich mit ihrem Song “Bungalow” erneut crazy, ironisch und betont groovig. Die neue Platte Magic Life ist ab dem 17. Februar auf CD und Vinyl erhältlich.

Bilderbuch – Bungalow

Alicia Keys – Sweet F’in Love feat. Kaytranada

Bonobo – No Reason feat. Nick Murphy