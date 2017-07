“Früsch” diese Woche: Meek Mill, Grizzly Bear, This Is The Kit, Gomorra Thursday, July 27, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor.

Ab sofort auf der Radio X Playlist: Meek Mill, Grizzly Bear, This Is The Kit, Gomorra

Robert Rihmeek Williams, besser bekannt als Meek Mill entspringt der Rap Battle Szene und ist auch musikalisch tief verankert mit den Strassen Philadelphias. Sein bisheriges Leben war geprägt von Höhenflügen und Tiefschlägen. Diese tut er nun auf seinem 3. Album kund, energisch und laut geht es um Wins And Losses.

Grizzly Bear veröffentlichen am 18. August ihr fünftes Album Painted Ruins. Auf der ersten Veröffentlichung der Band seit fünf Jahren finden sich elf neue Tracks, die man im Oktober auf ihrer Welttournee live erleben kann. Die New Yorker Band, die nun in Kalifornien lebt und arbeitet, wird seine Fans auch auf dem Nachfolger des Erfolgsalbums Shields keineswegs enttäuschen! Die Single Neighbors beweist es – Indie-Synko-Pop vom feinsten.

Eine subtile Mischung zwischen Leben, Vergänglichkeit, kryptischer Lyrik und musikalischer Gotik. Die Folksängerin Kate Stables alias This Is The Kit, legt mit ihrem 4. Album Moonshine Freeze ein melancholisches Album vor in das es lohnt, einzutauchen.

Der Basler DJ und Produzent Gomorra (Rehbellen) hat sich in den letzten Monaten stundenlang in seinem Studio verschanzt, um an seinem Debut-Album zu arbeiten. Das Resultat heisst Omnibus Idem (Sodom Sound) und präsentiert auf 7 Tracks die ganzen Facetten des Künstlers: von Ambient bis Techno, von sehr direkt bis filigran verspielt. Etwas von allem enthält der Track Good Morning.

