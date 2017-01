Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, January 5, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch neu wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Gina Été – Alles

Die Folk und Jazz Troubadoure Gina Été veröffentlicht am 17.1.17 die neue EP Hourglass. Der besonders schöne (kabarettistisch angehauchte) Song “Alles” wird sie daher sicherlich auch bei ihrer EP-Taufe gleichentags im Parterre spielen.

Hourglass by GINA ÉTÉ

Jawbones – Rain

Aus dem kulturellen sowie musikalischen Schmelzpot Berlin veröffentlichen die Garage/Psych Band Jawbones am 27.1.17 ihre Debut LP ‘High and Low and Low and High’. Einen Vorgeschmack geben wir euch mit der Vorabsingle ‘Rain’.

Monte Booker & Naji – Mona Lisa

Sänger und Rapper Monte Booker aus Chicago und sein Kollege Naji aus demselben Label Soulection haben uns mit ihrem Song ‘Mona Lisa’ betört. Ein wunderbar souliger laid-back Song, früsch auf Radio X.