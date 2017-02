Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, February 23, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Blind Butcher ist ein abstrakt musikalisches Duo aus Luzern in Glitter-Leggins und einer irritierenden Post Punk Rock Attitüde. Sie bedienen sich seit ihrer Gründung 2010 unerschöpflich an Rock’n’Roll, Kraut Rock, New- und No Wave, Suicide-Disco und Punk und kreieren so ihren ganz eigenen Disco Trash Sound, der einzigartiger nicht sein könnte. Mit Klaus Johann Grobe eng verbandelt, werden sie von euphorischen Kritiken überhäuft. Im März bringen Blind Butcher ihr neues Album Alawalawa (Voodoo Rhythm) raus. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Debrah Scarlett reisend, was den Grundstein zu ihrer Musik legte. Musik, welche ja zum Leben und zur Menschheit sagt – mit all den mit ihr einhergehenden Erinnerungen, Albträumen, Träumen und Geschichten. Irgendwo zwischen Basel und Norwegen entstand ihre Debüt-EP «DYS(U)TOPIA» (17.03.17, Radicalis); daraus stellen wir den Song “Blurry” vor. Eine Stimme, die hierzulande seinesgleichen sucht. Am 24.02.17 erscheint Thundercat‘s Album “Drunk“ (Brainfeeder). 23 Tracks – irgendwo zwischen Jazz, Funk und Fusion. Der begnadete Bassist (u.a. Nachfolger von Robert Trujillo bei Suicidal Tendencies) zeigt sich von seiner ernsten und gleichwohl sehr humorvollen Seite. Wir stellen diese Woche den Song “Them Changes” vor. Ebenfalls am 24.02.17 erscheint das Debüt-Album vom Grime-Künstler Stormzy aus London. Als Vorgeschmack gibt es den Song «Big For Your Boots», in dem Stormzy mit seinen schnellen Spits die Londoner Schnell-Rap-Szene wiederaufleben lässt. Bass in your face!

Blind Butcher – Alawalawa

Stormzy – Big For Your Boots

Thundercat – Them Changes