Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, February 16, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Die Dirty Projectors sind eine New Yorker Rockband um den Frontmann Dave Longstreth. Am 24. Februar veröffentlicht die Band ihr gleichnamiges, neues Album und Cool Your Heart ist eine der Single-Auskopplungen. Zusammen mit der R’n’B-Sängerin Dawn Richard (aka Dawn) liefern sie mit Cool Your Heart einen Pop-Banger mit tropical Feeling. Seit 2014 war es ruhig um die schwedische Electro-Synthie-Band Little Dragon. Nun sind sie mit dem Downtempo Stück High zurück und verzaubern mit psychedelisch-relaxten Klängen. Der nahende Frühling erweckt ebenfalls skurril-psychedelische Klänge hierzulande: Ziemlich phantasievoll zeigen sich die Songs von der Berner Indieband Artlu Bubble & The Dead Animal Gang, die am 3. März (via Irascible) ihr 2. Album veröffentlichen. Wir stellen schonmal vorab den Song Somewhere In A Carrot Field vor, vom kommenden Trip von einem Album “Holidays On Fruit Jelly Island”.

Dirty Projectors – Cool Your Heart feat. Dawn

Little Dragon – High

Artlu Bubble & The Dead Animal Gang – Somewhere In A Carrot Field (erscheint am 3.3.17)