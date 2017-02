Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, February 9, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Das Zürcher Electro-Pop-Duo Tim & Puma Mimi hat vor kurzem ihr neues Album veröffentlicht. “Der, Die Das” zeigt das Schweizerisch-Japanische Paar von all seinen Facetten. Die Musik klingt so, als erinnerten sich Deee-Lite an einen durchgedrehten Rave in den 90er-Jahren. Electro, House, Rap, Acid, Dub, Soundtrack und sogar Punk integrieren Tim & Puma Mimi in ihre eigenwillige Klangwelt. 40 Jahre ist es her, dass eine englische Punkband zum ersten Mal einen Release selber finanziert, herausgebracht und ganz nebenbei den Do-It-Yourself Ethos vorangetrieben hat. Die anfänglichen 1’000 Exemplare (à 1Pfund pro Stück) waren natürlich bald vergriffen. Zum Jubiläum hat nun Domino Records diese geschichtsträchtige EP remastered und neu veröffentlich. Say hello to «Spiral Scratch» von den Buzzcocks. Talisco, der mit bürgerlichem Namen Jérôme Amandi heisst, hat erst mit 30 Jahren den für ihn mutigen Schritt gewagt, professionell Musik zu machen. Nun hat er mit “Virgin Records” schon sein zweites Album veröffentlicht. Am 6. April ist Talisco im Rahmen des Between The Beats Festival im Parterre One zu sehen.

Tim & Puma Mimi – I Feel Sleepy feat. IOKOI