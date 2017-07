Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, July 6, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Eigentlich fast wie eine Zeitmaschine, so sehr zieht das neue Album des Kölner Trios Mouth den Hörer in einen 70s psych & prog Sog. Gleich einer Vortex und so konsequent heisst auch das Album. Wir präsentieren Euch einen Auszug der Platte mit dem Stück Vortex (Part 1: To The Centre).

Vor einigen Jahren spielte sich das Produktions-/DJ-Duo Infinity Ink, bestehend aus dem Italiener Luca C und dem Briten Ali Love, mit dem Song «Infintiy» in die Köpfe aller Clubgänger. Nun sorgen die Beiden mit ihrem neuem Track Alienation erneut für Tanzbein-Schwingen, diesmal à la 80’s Disco.

Richard Spaven ist so etwas wie der britische Jojo Mayer, sprich ein ausgesprochen talentierter, progressiver Schlagzeuger, der schon seit ein paar Jahren die Londoner Musikszene aufmischt. Unter Drummer von José James, Flying Lotus und The Cinematic Orchestra, hat er vor kurzem sein zweites Album mit dem Titel The Self relased. Darauf zu finden ist auch das wunderbare gleichnamige Stück, auf dem Neo-Soul-Sänger Jordan Rakei zu hören ist.

Chef vom italienischen House- und Techno-Label Life and Death, hat Manfredi Romano aka DJ Tennis bereits eine 20 Jährige Musikkarriere auf dem Buckel. Als Manager von Punkbands angefangen, hat er später eine der wichtigsten italienischen DJ-Agenturen gegründet. Nun wurde DJ Tennis angefragt, die neuste Ausgabe der renommierten DJ Kicks Compilation (Studio K7; 14.07.17) zusammen zu stellen. Darauf zu hören ist auch eine Kollaboration mit Singer-Songwriter Fink. Nicht unbedingt für den Dancefloor gedacht, ist «Certain Angles feat. Fink» ein Track für Träumer.

