Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, June 29, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Die Musik von Melanie De Biasio aus Brüssel ist ein Mix aus Jazz, Blues und Soul. In Verbindung mit ihrer bemerkenswert coolen Stimme entsteht so ein echtes Hörerlebnis. Mit Gold Junkies gibt sie uns einen sphärischen Vorgeschmack auf ihr nächstes Album Lilies, welches am 6. Oktober erscheinen wird.

Während ihrer Monolith Of Phobos Tournee kramten die beiden 60s-heads Les Claypool und Sean Lennon vom Lennon Claypool Delirium ordentlich in der Plattenkiste, denn zu ihrem Set gesellte sich ein wachsendes Repertoire an Covers von Bands wie Pink Floyd, King Crimson und The Who. In diesem Sinne veröffentlichen sie im August die psych-covers EP Lime and Limpid Green. Der Vorbote ist ein Flower Travellin Band Song namens Satori.

J. Bernardts Solo-Debüt-Album Running Days hat uns ja schon einige gute Nummern geboten. Eine davon ist der Song Wicked Streets. Diesen Track hat nun der deutsche House-DJ Henrik Schwarz ge-remixt und dies höchst gelungen, wie wir finden.

Jaga Jazzist sind ein 9köpfiges Jazz Ensemble aus Norwegen. Als Vorbote einer kommenden Tournee schusterten sie den groovigen Song Prokrastinopel mit einem zufällig entstandenen feature des schwedischen Psych/Prog Gitarristen Reine Fiske.

Melanie De Biasio – Gold Junkies

The Lennon Claypool Delirium – Satori

Bernardt – Wicked Streets (Henrik Schwarz Remix)

Jaga Jazzist – Prokrastinopel (feat. Reine Fiske)