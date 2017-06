Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, June 22, 2017

Laurin Buser‘s neue EP «Schmuck» erscheint am 23.06.17 auf Samy Deluxe’s Label Kunstwerkstadt. Die erste Single heisst Liquid und wurde vom Basler Produzenten Audio Dope produziert. Ein zum Nachdenken anregendes Stück Clubmusik.

So knallhart geht 60s Punk: Vom Indo-kanadischen King Khan (& The Shrines) hat das Berner Trio The Jackets einen Song spendiert bekommen. «Be Myself» ist vom Neo-Rock&Roll Meister auch höchstpersönlich in Berlin produziert worden und die Single nun auf Voodoo Rhythm erschienen.

DJDS steht für «DJ Dodger Stadium», bestehend aus den beiden Produzenten Jerome LOL und Samo Sound Boy aus Los Angeles und mit ihrem neuen Song Trees On Fire zwingen sie einen trotz tropischer Hitze auf die Tanzfläche.

Der amerikanische Rapper A$AP Ferg aus Harlem, NY, hat in den letzten Tagen mehrere Songs veröffentlicht. Der letzte davon ist Tango, zusammen mit dem Sänger/Produzent und Homie Kanobby. Auf Tango verarbeitet Fergenstein (wie er auch gerne genannt wird) unter anderem den Tod seines Vaters und möchte, dass Menschen ehrlicher und direkter zueinander sind und nicht drum-herum-tango-tanzen.

