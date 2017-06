Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, June 8, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch neu wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Seit dem 25. Mai ist das neue Album “Roswell” vom Rostocker Deutsch-Rapper Marteria draussen. Neu bei Radio X ist davon der Song Elfenbein zu hören: “Ich bin ein großer Elefant, ramm meine Stoßzähne in dein hochgeliebtes Land, eure primitiven unteren 10.000 sehen schwarz für den Jungen, der alles gibt für ein Stück Brot in seiner Hand” erzählt Marteria im Song – begleitet von Yasha und Miss Platnum – aus der Sicht eines Flüchtlings…

Der 25-jährige Jordan Rakei aus London (geboren in Neuseeland) gilt noch als Geheimtipp in der Neo-Soul-Szene. Ob das noch lange so bleibt, wagen wir nach dem Hören seines neuen Songs Sorceress schwer zu bezweifeln.

Radiohead veröffentlicht am 23. Juni eine Geburtstagsedition ihres 1997 entstandenen Albums OK Computer. OKNOTOK heisst dieses Box-Set, das drei 180g schwere Vinylplatten mit den zwölf Originaltracks von OK Computer beinhaltet, plus drei unveröffentlichte Songs und acht B-Seiten. I Promise wurde 1996 geschrieben und gehört zu den bisher unveröffentlichten Songs von Radiohead.

Cristobal and the Sea wurde 2014 gegründet. Die vier Bandmitglieder stammen aus Spanien, Portugal, Korsika und Grossbritannien. Ihre neue Single Goat Flokk macht gute Laune und klingt wie ein Mix aus Folkstimmen, südamerikanischen Rhythmen und orientalischen Melodien.

Marteria – Elfenbein



Jordan Rakei – Sorceress



Radiohead – I Promise



Christobal And The Sea – Goat Flokk