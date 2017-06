Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, June 1, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch neu wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Die Singer-Songwriterin Courtney Barnett aus Melbourne hat mit ihrem Debütalbum “Sometimes I Sit And Think. Sometimes I Just Sit” (Milk Records 2015) schon für Wirbel gesorgt: Lebensbezogene Texte mit einer kalten Ironie dargestellt, untermalt mit aufmüpfigen elektrischen Gitarren. Ihr neuster Output How To Boil An Egg stammt aus früheren Tagen, folgt aber demselben Rezept. Im Rahmen neuer Studioarbeiten hat sie diesen Song neu aufgenommen und alle Instrumente selbst eingespielt.

Noch längst nicht ausgewaschen hat sich die Musik von Ernest Greene aka Washed Out aus Georgia (USA). Seit seiner letzten Single “Don’t Give Up” hat man 4 Jahre nichts mehr gehört. Nun ist er zurück mit einem wunderbar sommerlichen Track namens Get Lost, bei dem man am liebsten mit einem kühlen Getränk in der Hand auf einer coolen Dachterrasse dem Sonnenuntergang entgegen tanzt.

Und der Basler Doxa (besser bekannt als Rehbellen-DJ Milos D) startet im Spätsommer mit einem eigenen Musiklabel. Darauf released er seine kommende EP Body of Sound. Wir stellen euch den Track AER mit einem Hauch von Detroit Techno und Jazz-Einflüssen jetzt schon vor:

Doxa – AER

Courtney Barnett ♥ – How To Boil An Egg



Washed Out – Get Lost