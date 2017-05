Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, May 18, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch neu wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Am 18. August kommt das neue Album “Painted Ruins” von Grizzly Bear heraus. Die Indie-Folk-Rock-Band aus Brooklyn, NY bleibt ihrem sympathischen Stil treu und lässt mit ihrem neuen Song Mourning Sound die Vorfreude auf die neue Platte gleich grösser werden.

Auch wenn ihr neuester Song den Titel Californian Light trägt, widmet die britische Band Childhood dieses Lied den Bewohnern von Süd-London – ihrer Heimat. Der soulig, leicht psychedelisch angehauchte Song ist der Vorbote des neuen Childhood-Albums “Universal High” (VÖ: 21.07.17).

Den neuen Song der in Oxford lebenden Band Low Island sollte man am besten vor sich hin träumend auf einer langen Zugfahrt hören, während die Landschaft an einem vorbei rast. Rest Your Head ist etwas für romantisch, verträumte Seelen.

Und aus O.C., California kommt der Produzent und DJ Great Dane, der für den 4. neuen “Früsch” Track verantwortlich ist: Dirrty Daddy ist ein verführerischer Mix aus Electronica, sehr schwerem Bass und indischem Tantra-Gesang.

Grizzly Bear – Mourning Sound



Childhood – Californian Light



Low Island – Rest Your Head



Great Dane – Dirty Daddy