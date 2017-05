Früsch: die Radio X Musikredaktion gibt euch was auf die Ohren Thursday, May 11, 2017

Die Radio X Musikredaktion stellt Euch wöchentlich ihre schönsten Neuentdeckungen genauer vor. Die Rubrik “Früsch” gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag um 16 Uhr.

Ab sofort auf der Radio X Playlist:

Mittlerweile gelten sie als eine der Pfadleger des Punk: The Monks standen als Beat Combo ziemlich schräg in der Landschaft. Eintönige Melodien, destruktives Trommeln und rasierte Pilzköpfe. Das dachte sich auch wohl Jack White; auf “Hamburg Tapes 1967” erscheinen via Third Man Records 5 aufbereitete, noch nie zuvor gehörte Tracks der Band, z.B. I’m Watching You.

Neues gibt es auch von The National: Am 8. September erscheint ihr bereits 7. Album “Sleep Well Beast” über 4AD. Die erste Single kriegen wir schon jetzt zu Hören. Obwohl der Songtitel The System Only Dreams In Total Darkness einen viel Düsteres vermuten lässt, ist es überraschend heiter.

Die 4köpfige Band aus Mali Songhoy Blues besticht durch ausgereiftes musikalisches Können, aber wie hier auch durch ihren lebensfrohen Sound. Die Band mag einigen vielleicht bekannt aus dem 2015er Dokufilm “They Will Have To Kill Us First”. Auf ihrem kommenden Album ‘Résistance’ haben sie ein Track dem Nachtleben ihrer Haupstadt Bamako gewidmet.

