Die “FasnachtsFreieZone – die drey scheenschte Däg uf Radio X” startet dieses Jahr am Sonntag, 5. März ab 22 Uhr mit der Einstimmung auf den Morgenstraich – live and direct aus dem Grenzwert an der Rheingasse. Ab dann sendet Radio X bis zum Ändstraich durchgehend DJ-Sets – live aus dem Radio X Studio und abends ab 18 Uhr (bis in die frühen Morgenstunden) aus dem Grenzwert an der Rheingasse. Stilistisch geht die Auswahl von 60ies-Perlen über Funk und Reggae bis hin zu Drum’n’Bass und House- und Techno-Klängen.

Line-Up:

Sonntag, 5. März ab 22 Uhr:

Neevo

Montag, 6. März live ab 10 Uhr:

Heavenly Pop Songs (Radio X)

Luc Montini (The Scrucialists //Basel)

FYM (The Archictects) B2B mit Qbig & Zenith B

Press C B2B mit Milos D (Rehbellen//Basel)

Gianlukino (Basel)

Pan (Odyssée//Basel)

Nico Wilde (LOKD//Basel)

Pawlikowski (LOKD//Basel)

Dienstag, 7. März live ab 10 Uhr:

Lucas Benjamin (Wicked Jazz Sounds / Wicked Wax / Redlight Radio//Amsterdam)

Mark Lando (Basel)

Tai Share (The Valley//Basel)

Gomorra (Rehbellen//Basel)

Mick & Ziggy Stardust (Radio X)

Rainer (Konzeptlos /Akiwawa//Basel)

Elias308 (Basel)

Dubois (Spiracles, LES//Basel)

Mukuna, Kombé, Mafou (Lamain Crew//Basel)

Mittwoch, 8. März live ab 10 Uhr:

ADO (Basel)

Mario Ferrini (Release/Radio X)

Alma Negra (Sofrito, Basic Fingers//Basel)

D.Haze The Blaze aka Mr.Aka – flamingofarm (Boogie Nights//Basel)

Agonis (Amenthia Recordings / Hinterhof Bar//Basel)

Garçon (Amenthia Recordings / Hinterhof Bar//Basel)

Jamie Shar (Hinterhof Bar //Basel)

Liebkind (Hinterhof Bar //Basel)