Fai Baba und Blind Butcher spielen in der Kaschemme Tuesday, May 23, 2017

Besonders aufmerksame Radio X Hörer kennen sie vielleicht schon, Fans der schweizer Gitarrenmusik sowieso: Fai Baba (A Tree in A Field) und das Duo Blind Butcher (Voodoo Rhythm) teilen sich am Mittwoch Abend die Bühne, im Rahmen eines Doppelkonzerts in der Kaschemme. Hört zur Einstimmung unseren Kulturtipp von Mirco Kaempf – Tickets zu gewinnen gibts noch obendrauf.