Eine Untergrund-Stadt in Basel: Central Station Thursday, January 19, 2017

“Central Station“, das neue Kulturprojekt von Klaus Littmann ist so etwas wie eine Grossinstallation in Form einer Kleinstadt im Untergrund. Hier begegnen sich Kunst und Alltagskultur auf 2000 Quadratmetern an der Sternengasse 19. Und wie eine Stadt in der reelen Welt, entwickelt sich auch “Central Station” ständig. Mehr zu “Central Station” gibt’s im Kulturtipp von Danielle Bürgin.