Eine Tour in zwei Städte zur gleichen Zeit Friday, September 15, 2017

Quintessenz verlässt Basel. Was sich wie ein Ende anhört ist aber vielmehr ein nächstes Level. Die Band wird in zwei Metropolen gleichzeitig zu Hause sein, was hoffentlich zu neuer Inspiration führen wird. Die Band war bei Dominik Asche im Interview und redet über ihre Zukunft, wie auch ihr vorerst letztes Konzert – Exit.