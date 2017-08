Album der Woche: Downtown Boys – ‘Cost Of Living’ Monday, August 21, 2017

Punk is NOT dead… Wie könnte uns sonst eine solch fulminante Scheibe erreichen. Mit “Cost Of Living” legt die Rhode Island Band ihr 3. Studioalbum (Debut für Sub Pop) vor. Bekannt als politische, 2 sprachige, dance-sax-punk party geht die Band seit 6 Jahren stets auf Konfrontationskurs. Die Sängerin (oder eher Brüllerin?) Victoria Ruiz vermag es, Chicanas und Latinas eine Stimme zu geben, die im sozialen und politischen Klima der USA oftmals ignoriert wird. Hört rein in unseren Albumtipp der Woche von Mirco Kaempf.

Facebook / Twitter / Bandcamp