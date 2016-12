Die Regionale 17 (Teil 1) Saturday, December 3, 2016

Die Regionale 17 präsentiert uns in 19 Kunsthäusern Werke von über 170 zeitgenössischen Künstlern im umliegenden Dreiland. In 2 Teilen geben wir einen Überblick zu ausgewählten Ausstellungen. In diesem Teil: Die Kunsthalle Basel, das Aedaen in Strasbourg und das H3k, von Mirco Kaempf