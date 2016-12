Die Regionale 17 (Teil 2) Sunday, December 4, 2016

Die Regionale 17 präsentiert uns in 19 Kunsthäusern Werke von über 170 zeitgenössischen Künstlern im umliegenden Dreiland. In 2 Teilen geben wir einen Überblick zu ausgewählten Ausstellungen. In diesem Teil: Der Kunst Raum Riehen, das E-Werk und der Ausstellungsraum Klingental , von Mirco Kaempf