Die BScene erobert am 17. und 18. März das Klein- und Grossbasel Monday, March 6, 2017

Am 17. und 18. März findet die BScene 2017 statt. Das mittlerweile 21-Jahre alte Clubfestival ist einer der wichtigsten Termine in der Basler Event-Agenda. Lokale Acts wie Bleu Roi, Audiodope oder Mantocliff wie auch nationale Acts wie Pablo Nouvelle oder Jeans for Jesus – und gar internationale Künstler wie Dillon – stehen dieses Jahr auf dem vielseitigen Programm der BScene. 13 Bühnen stehen am zweitägigen Clubfestival zur Auswahl für das Publikum.