Die Basler Fasnacht ist UNESCO-Weltkulturerbe Friday, December 15, 2017

Trommeln, Pfeifen, Waggiswagen und Schnitzelbänke: All das gehört zur Basler Fasnacht. Vor knapp einer Woche wurde den ,,Drey scheenschte Dääg“ noch ein Krönchen aufgesetzt. Die Fasnacht wurde nämlich auf die Repräsentative Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Das ist eine Ehre für Basel aber auch für die ganze Schweiz. Basel enthüllt zu diesem Anlass am 6. Januar eine Fasnachtsgasse. Der Fasnächtler selbst spürt aber auch an der Fasnacht 2018 keine Veränderung. Tim Stauffer sprach mit dem stolzen Comité-Obmann Christoph Bürgin und dem zukünftigen Bundespräsidenten Alain Berset.