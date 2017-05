“Der Ausländer” in der Stiftung Brasilea Thursday, May 25, 2017

Der brasilianische Künstler Arjan Martins zeigt bis am 18. Juni in der Stiftung Brasilea die Ausstellung “O Estrangeiro”, auf Deutsch “Der Ausländer”. In seinen Bildern in Grossformat auf Holz und Leinwand thematisiert er die Kolonialzeit und die Sklaverei, aber auch ethnische Identität und die aktuelle Migration. Mehr dazu hört ihr im Kulturtipp von Tatiana Vieira.